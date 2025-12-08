В России будут производить более 1100 лекарственных препаратов до 2030 года

Не менее важным направлением стало развитие кадрового потенциала. Определен перечень из более чем 150 организаций, где студенты последних курсов фармацевтических и биотехнологических специальностей могут проходить стажировки. Это создает условия для ускоренного профессионального становления и увеличивает приток квалифицированных кадров в сферу медицинских технологий. Предполагается, что к 2030 году такую практику пройдут около 3000 студентов.