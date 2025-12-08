Спасатели Башкирии напомнили о главных правилах на зимней дороге

В Башкирии зима постепенно вступает в свои права. Возможно, что первый крупный снегопад уже не за горами. Поэтому важно помнить, что красивые пейзажи сопровождаются серьезными рисками на дорогах: ухудшается видимость, образуется снежный покров и скользкий лёд. Чтобы избежать неприятностей, важно соблюдать элементарные меры безопасности.
Так, автомобилистам перед поездкой необходимо обязательно проверите состояние шин автомобиля. Зимняя резина обязательна, иначе лучше воздержаться от поездок.
— Избегайте резких манёвров, снижайте скорость и увеличьте расстояние до впереди идущих машин. Помните, что тормозной путь зимой увеличивается многократно. Перед началом движения очистите весь кузов машины от снега и льда, уделяя особое внимание стеклам, фонарям и крыше. Будьте особо осторожны на мостах, эстакадах и участках дороги, расположенных в тени зданий — именно там чаще всего образуются опасные участки льда, — предупреждают в госкомитете РБ по ЧС.
Пешеходам переходя улицу необходимо убедиться, что водители успели заметить вас и остановились.
— Никогда не перебегайте дорогу неожиданно, особенно из-за высоких сугробов или припаркованных автомобилей. Носите удобную обувь с нескользящей подошвой, старайтесь идти осторожно, внимательно смотря под ноги. В тёмное время суток рекомендуется носить одежду со светоотражающими элементами, чтобы повысить вашу заметность на дороге, — говорится в сообщении.