Спасатели Башкирии напомнили о главных правилах на зимней дороге

— Избегайте резких манёвров, снижайте скорость и увеличьте расстояние до впереди идущих машин. Помните, что тормозной путь зимой увеличивается многократно. Перед началом движения очистите весь кузов машины от снега и льда, уделяя особое внимание стеклам, фонарям и крыше. Будьте особо осторожны на мостах, эстакадах и участках дороги, расположенных в тени зданий — именно там чаще всего образуются опасные участки льда, — предупреждают в госкомитете РБ по ЧС.