Новый год на колёсах. Кому грозит штраф за украшения на автомобиле

«У каждого автомобиля есть штатные осветительные приборы: фары, поворотники, стоп-сигналы. Они должны быть исправны, и ничто не должно их скрывать, загораживать или “слепить”, так как подача сигналов на дороге — очень важная часть техники безопасности. Гирлянды, мишура, наклейки могут закрывать эти детали автомобиля, перекрывать их свет или создавать иллюзию включения фар, поворотника. Это вводит в заблуждение других участников движения и может привести к ДТП», — отметил директор департамента защиты прав потребителей Игорь Поздняков.