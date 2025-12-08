Новый год на колёсах. Кому грозит штраф за украшения на автомобиле

С приближением Нового года многие автовладельцы тоже хотят присоединиться к праздничному оформлению и украсить свои машины, чтобы поделиться настроением с окружающими. Хорошая новость: прямого запрета на декорирование автомобиля в законодательстве нет. Однако важно учитывать ряд ограничений — в противном случае можно столкнуться со штрафами. В каких случаях гирлянды и огоньки могут оказаться вне закона — разбирался spb.aif.ru.
Где грань между праздником и штрафом.
Ключевой принцип любых изменений в конструкции или оформлении автомобиля — безусловное обеспечение безопасности: водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, эксплуатация транспортного средства допускается только при его полной технической исправности и соответствии документации.
Чрезмерное увлечение праздничным декором как раз-таки может создать угрозу безопасности. Особенно внимательно следует подходить к оформлению зон, критически важных для обзора: лобового стекла, боковых окон и зеркал заднего вида, напомнили в Роскачестве.
Любые декоративные элементы, будь то гирлянды, наклейки, надписи или игрушки, должны отвечать двум основным требованиям: не сужать поле зрения водителя и не нарушать работоспособность функциональных систем автомобиля (например, не мешать работе стеклоочистителей и дворников).
Несоблюдение этих требований может повлечь административную ответственность: согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, водителю грозит предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.
«У каждого автомобиля есть штатные осветительные приборы: фары, поворотники, стоп-сигналы. Они должны быть исправны, и ничто не должно их скрывать, загораживать или “слепить”, так как подача сигналов на дороге — очень важная часть техники безопасности. Гирлянды, мишура, наклейки могут закрывать эти детали автомобиля, перекрывать их свет или создавать иллюзию включения фар, поворотника. Это вводит в заблуждение других участников движения и может привести к ДТП», — отметил директор департамента защиты прав потребителей Игорь Поздняков.
Отстранить от руля.
Если украшения затрудняют чтение номера, то наказание будет серьёзней. «Согласно ч.2 ст. 12.2. КоаП РФ, за нарушение предусмотрен штраф в пять тысяч рублей или лишение права управления на срок од одного до трех месяцев», — предупредил юрист Юрий Моисеев.
Кроме того, внутренние украшения обязательно должны быть надежно закреплены. Любые незакрепленные предметы могут стать травмоопасными в случае резкого торможения или аварии. Светящиеся гирлянды или дополнительные источники света должны иметь соответствующие сертификаты. Лишние мигающие элементы могут отвлекать других водителей и провоцировать аварии.