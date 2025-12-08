В России создали условия для высокотехнологичной онкопомощи и внедрения инноваций

Нововведения уже приносят результат, причем, не только в цифрах: меняются судьбы реальных пациентов. В 2025 году число людей, получивших помощь в лечении онкологических заболеваний в условиях амбулаторий и дневных стационаров, увеличилось до 2,8 млн. Это на 200 тыс. больше, чем годом ранее. На 100 тыс. выросло число пациентов, которые получили лечение с применением противоопухолевой лекарственной терапии. Теперь их более 2 млн.