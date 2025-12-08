Врач рассказал о снижении потребления алкоголя в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Потребление алкоголя в Подмосковье снизилось с начала года на 18%, сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог минздрава Московской области Виталий Холдин.
«Помимо профилактических мероприятий, важным направлением нашей работы остается оказание наркологической помощи на анонимной основе. Она обеспечивает конфиденциальность и создание условий, при которых человек не боится, что о его лечении от алкоголизма узнают близкие или как-то пострадает профессиональная деятельность. Благодаря комплексной работе, с начала года потребление алкоголя в регионе снизилось с 9,33 до 7,58 литров на душу населения, что составляет 18%», — сказал Холдин, слова которого приводятся пресс-службой минздрава региона.
По данным ведомства, профильные специалисты Московского областного клинического наркологического диспансера организуют регулярные беседы, круглые столы, семинары, встречи с молодежью и трудовыми коллективами, помогая жителям Подмосковья отказаться от пагубной привычки и заняться здоровым образом жизни.
Холдин добавил, что в диспансере также работает анонимный круглосуточный телефон доверия, по которому могут позвонить те, кто не может сам справиться с алкогольной или наркотической зависимостью.