Альтернативы WhatsApp, FaceTime, Telegram: доступные в России мессенджеры и сервисы для звонков

Кроссплатформенный мессенджер был разработан Mail.Ru Group (ныне VK) в 2017 году под брендом «ОК Сообщения», но позже переименован. В приложении можно обмениваться текстовыми сообщениями, отправлять фото, видео и аудио, делиться GIF-анимацией и музыкой. В TamTam есть возможность создать групповой чат с 20 тысячами участников, а также каналы без ограничения по подписчикам. В звонках могут участвовать до 20 человек, и есть возможность подключить человека, не зарегистрированного в приложении. Создатели утверждают, что для шифрования переписки используется протокол TLS, а также собственные протоколы разработчика. Данные хранятся в распределенной сети серверов.