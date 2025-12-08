В Ростове прошел первый снег

Так, в ночь на 9 декабря должно быть от −2 до +3, а на севере области — до −5 градусов. Завтра днем в среднем также обещают от −2 до +3, а по югу — до +5. Похожая погода ожидается 10 декабря. В ночь на 11 декабря столбики термометров могут установиться в пределах от −1 до +4, при прояснениях возможно до −4. Днем в четверг — от 0 до +5, по югу — до +7 градусов.