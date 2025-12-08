Ричмонд
В Ростове прошел первый снег

Кратковременный декабрьский снег накрыл донскую столицу и растаял.

Источник: Комсомольская правда

8 декабря в Ростове-на-Дону прошел первый снег. Некоторое время он был довольно сильным — крупные хлопья резко срывались под порывом ветра, но в итоге стихия быстро сошла на нет. На земле снежинки сразу же растаяли, поэтому настоящего зимнего пейзажа ростовчане пока не увидели.

Мокрый снег в ближайшие дни будет идти в разных районах региона, в том числе, он может вернуться и в донскую столицу. По крайней мере, так обещают синоптики. Также местами сохранятся гололедица и туманы. Напомним, ранее на Дону объявили желтый уровень погодной опасности.

Что касается температур, то по ночам, преимущественно по северу области, уже прогнозируют небольшой, но ощутимый минус.

Так, в ночь на 9 декабря должно быть от −2 до +3, а на севере области — до −5 градусов. Завтра днем в среднем также обещают от −2 до +3, а по югу — до +5. Похожая погода ожидается 10 декабря. В ночь на 11 декабря столбики термометров могут установиться в пределах от −1 до +4, при прояснениях возможно до −4. Днем в четверг — от 0 до +5, по югу — до +7 градусов.

