Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием

«Сколько бы чудесной музыки я ни слышал на своем веку, для меня самое очаровательное — это треск дров в печке и мурчание кота… И сколько бы мы маленьких и взрослых внучат ни встретили, мы со всеми остановимся поболтать, картинку на память сделаем. И тогда зажигаются улыбки, зажигаются огонечки в глазах. И мне радостно, и ни о каком выгорании (речи не идет), огонь горит в моем сердце. Я хоть и зимний волшебник, но с самым горячим сердцем», — рассказал Дед Мороз в ходе пресс-конференции.