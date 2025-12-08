Дед Мороз рассказал, как справляться с выгоранием

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, как сохранить веру в чудо и справляться с профессиональным выгоранием.
Дед Мороз призвал взрослых брать пример с детей — видеть прекрасное, чудесное, веселое и захватывающее в мелочах.
«Сколько бы чудесной музыки я ни слышал на своем веку, для меня самое очаровательное — это треск дров в печке и мурчание кота… И сколько бы мы маленьких и взрослых внучат ни встретили, мы со всеми остановимся поболтать, картинку на память сделаем. И тогда зажигаются улыбки, зажигаются огонечки в глазах. И мне радостно, и ни о каком выгорании (речи не идет), огонь горит в моем сердце. Я хоть и зимний волшебник, но с самым горячим сердцем», — рассказал Дед Мороз в ходе пресс-конференции.
Он посоветовал всем творить добрые дела.
«Становитесь волшебниками. Не устаю, милые, повторять: чтобы стать волшебником, достаточно одного доброго дела в день минимум. Так что вместе будем творить добрые дела», — призвал Дед Мороз.
Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.