Главную городскую елку в Лодейном Поле зажгут 12 декабря

Главную городскую елку на Петровской площади в Лодейном Поле зажгут 12 декабря. Об этом сообщил Online47. Главный символ зимнего праздника засияет десятками ярких огней в 18:00. При этом для горожан подготовили насыщенную программу.
— Гостей ожидают традиционные хороводы, игры и конкурсы. А еще на торжественной церемонии наградят участников фестиваля новогодних декораций. Кульминацией станет появление Деда Мороза и Снегурочки, — уточнило издание.
Организатором культурного мероприятия станет администрация Лодейнопольского городского поселения. Вход — бесплатный.
Напомним, 13 декабря на Дворцовой, Манежной и Московской площадях в Петербурге развернут рождественские ярмарки. Их оформят в старорусском стиле, а гостей встретит арт-объект в виде бурого медведя. А еще для горожан обустроят каток, разместят двухэтажную карусель и запустят паровозик, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».