Главную городскую елку в Лодейном Поле зажгут 12 декабря

Напомним, 13 декабря на Дворцовой, Манежной и Московской площадях в Петербурге развернут рождественские ярмарки. Их оформят в старорусском стиле, а гостей встретит арт-объект в виде бурого медведя. А еще для горожан обустроят каток, разместят двухэтажную карусель и запустят паровозик, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».