Дед Мороз рассказал о самых необычных подарках за десять лет

«Мы дарим подарки, дарим радость, зажигаем огонечки в глазах и сердцах. И подобно неутомимым путешественникам из Великого Устюга, которые 200 лет назад отправлялись открывать великие земли, мы отправляемся дарить счастье, исполнять заветные мечты и рассказывать об удивительно добрых, чутких ребятах, о больших, дружных, гостеприимных семьях. За эти годы было огромное количество чудесных историй. Вспоминаю юную балерину из Барнаула, мы осуществили ее мечту, и она отправилась на “Лебединое озеро” в Мариинский театр… Семья Рыбаковых из Ижевска получила новую печь… Вспоминаю письмо от мальчика Саши из Омска, когда он пишет о том, что деду, пожалуйста, пришли новые валенки, бабушке — яблок, сколько не жалко, а сестренке — куклу», — сказал зимний волшебник на пресс-конференции.