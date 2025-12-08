В Самарской области скорректировали проект выделения земли многодетным семьям

В Самарской области разрабатывали законопроект о выделении земель для многодетных семей. Министерство градостроительной политики отклонило предложение администрации Волжского района.
Администрация района внесла предложение о корректировке правил застройки в селе Воскресенка. Также они предложили исключить 22 гектара земли из комплексного плана развития села и разделить их на участки для многодетных семей. Однако профильное ведомство отклонило это предложение из-за недостаточного уровня инфраструктуры.
Для решения проблемы в регионе запущена программа поддержки. Из областного бюджета были выделены средства на проектирование и строительство дорог и необходимых систем.