Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области скорректировали проект выделения земли многодетным семьям

Самарское министерство отклонило проект по выделению земли.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области разрабатывали законопроект о выделении земель для многодетных семей. Министерство градостроительной политики отклонило предложение администрации Волжского района.

Администрация района внесла предложение о корректировке правил застройки в селе Воскресенка. Также они предложили исключить 22 гектара земли из комплексного плана развития села и разделить их на участки для многодетных семей. Однако профильное ведомство отклонило это предложение из-за недостаточного уровня инфраструктуры.

Для решения проблемы в регионе запущена программа поддержки. Из областного бюджета были выделены средства на проектирование и строительство дорог и необходимых систем.