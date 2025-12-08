В Самарской области скорректировали проект выделения земли многодетным семьям

Администрация района внесла предложение о корректировке правил застройки в селе Воскресенка. Также они предложили исключить 22 гектара земли из комплексного плана развития села и разделить их на участки для многодетных семей. Однако профильное ведомство отклонило это предложение из-за недостаточного уровня инфраструктуры.