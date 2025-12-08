Социалисты требуют не отключать зимой домохозяйства от энергосетей за неуплату счетов

На брифинге народные избранники от ПСРМ заявили, что проект поправок в Закон о фонде снижения энергетической уязвимости уже зарегистрирован в парламенте. Авторы проекта отмечают, что Молдова с 2022 года переживает серьезный энергетический кризис: цены на энергию резко выросли, что привело к увеличению энергетической бедности.
«Статистика показывает, что большинство домохозяйств (около 70−80%) относятся к уязвимым, что делает их потенциальными получателями поддержки, однако без строгих защитных мер они остаются уязвимыми. В холодные месяцы года (ноябрь-март) проблемы усугубляются, поскольку растет потребление энергии», — говорится в пояснительной записке.
Ранее кабмин Молдовы утвердил постановление, которое фактически урезает размер компенсаций, предоставляемых уязвимой категории бытовых потребителей в холодное время года. Максимальная выплата сократится с 1400 до 1000 леев, минимальная в 250 предоставляться не будет, ее размер составит 500 леев (для соответствующих категорий, подпадающих под необходимые критерии). Кроме того, с января прекращается компенсация 110 киловатт электроэнергии для всех бытовых потребителей, которая автоматически включалась в ежемесячный счет.
Для получения компенсаций в нынешнем отопительном сезоне на специальном сайте зарегистрировались более 780 тысяч домохозяйств. Известно, что за прошлый отопительный сезон властями Молдовы для этих целей было выделено 2,690 миллиарда леев, из них 1,150 миллиарда были предоставлены странами ЕС. С ноября 2024 года по март 2025-го в рамках программы помощи общая сумма компенсаций, выплаченных за отопление, составила 2,7 миллиарда леев.