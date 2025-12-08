Социалисты требуют не отключать зимой домохозяйства от энергосетей за неуплату счетов

Ранее кабмин Молдовы утвердил постановление, которое фактически урезает размер компенсаций, предоставляемых уязвимой категории бытовых потребителей в холодное время года. Максимальная выплата сократится с 1400 до 1000 леев, минимальная в 250 предоставляться не будет, ее размер составит 500 леев (для соответствующих категорий, подпадающих под необходимые критерии). Кроме того, с января прекращается компенсация 110 киловатт электроэнергии для всех бытовых потребителей, которая автоматически включалась в ежемесячный счет.