Минчанин вышел на парковку и обомлел, увидев, кто спал в его BMW

В Минске подросток получил уголовное дело, разбив окна в BMW и уснув в авто. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Подросток разбил окна BMW, залез внутрь и… уснул», — сказано в сообщении.
Житель Минска обратился в милицию и сообщил, что в его припаркованном авто спит неизвестный. На место выехал наряд роты Патрульно-постовой службы милиции Первомайского РУВД. Внутри BMW был найден 16-летний подросток.
«Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекла автомобиля, проник в салон и уснул», — рассказали в ГУВД.
В пресс-службе добавили, что несовершеннолетнему нужно будет возместить причиненный ущерб. Сумма устанавливается. В отношении подростка было заведено уголовное дело за хулиганство. Кроме того, был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
