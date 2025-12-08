Ричмонд
Минчанин вышел на парковку и обомлел, увидев, кто спал в его BMW

В Минске 16-летний подросток разбил окна в BMW и уснул в авто.

Источник: Комсомольская правда

В Минске подросток получил уголовное дело, разбив окна в BMW и уснув в авто. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Подросток разбил окна BMW, залез внутрь и… уснул», — сказано в сообщении.

Житель Минска обратился в милицию и сообщил, что в его припаркованном авто спит неизвестный. На место выехал наряд роты Патрульно-постовой службы милиции Первомайского РУВД. Внутри BMW был найден 16-летний подросток.

«Как выяснилось, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он разбил стекла автомобиля, проник в салон и уснул», — рассказали в ГУВД.

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетнему нужно будет возместить причиненный ущерб. Сумма устанавливается. В отношении подростка было заведено уголовное дело за хулиганство. Кроме того, был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Ранее житель Минска разбил окна в общежитии самокатом, хотел убежать, но уснул.

Тем временем в Минске автобус дверью зажал пенсионерку, протащив ее несколько метров по земле.

Кстати, Верховный суд Беларуси сделал заявление об ответственности за распитие алкоголя в общественном месте.