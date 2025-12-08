Минчанин вышел на парковку и обомлел, увидев, кто спал в его BMW

В пресс-службе добавили, что несовершеннолетнему нужно будет возместить причиненный ущерб. Сумма устанавливается. В отношении подростка было заведено уголовное дело за хулиганство. Кроме того, был составлен административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения.