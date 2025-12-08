Ричмонд
ОНФ: на прямую линию Путина поступит около 2 млн обращений

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в беседе с ТАСС сообщил, что на прямую линию президента РФ Владимира Путина ожидается около 2 млн обращений.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: Пресс-служба Президента России

Прием обращений начался 4 декабря. По последним данным, их поступило уже более 400 тыс.

«Я думаю, [что по итогам приема обращений] это будет цифра в районе 2 млн. Еще ни разу не было меньше. Инструменты приема и обработки постоянно совершенствуются. Мессенджер Мах уже стал новым каналом, через который проходит большой объем обращений», — сказал Кузнецов.

Он также высказался о том, может ли этот показатель в 2025 году превысить прошлогодний в 2,5 млн обращений.

«С одной стороны, всегда хочется, чтобы обращений было больше — это показывает предметность интереса. Но с другой, хочется, чтобы их было меньше, потому что большое число обращений означает, что мы недостаточно хорошо работаем, раз люди вынуждены обращаться», — отметил он.

Задать вопрос президенту можно на сайте программы moskva-putinu.ru/москва-путину.рф, по SMS или MMS на номер 0−40−40, по телефону 8−800−200−40−40, через специальное мобильное приложение, а также отправив текстовое или видеосообщение в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» или через чат-бота в мессенджере Max.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.