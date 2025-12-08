145 семейных пар из Иркутска отметили 50 и более лет совместной жизни. Им в торжественной обстановке театра юного зрителя имени А. Вампилова вручили благодарственные письма мэра города и цветы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— Вы стали примером для детей, внуков и правнуков. Сквозь десятилетия пронесли любовь друг к другу, научились быть терпеливыми. Ваши истории доказывают, что сила нашего города — в людях, — сказал вице-мэр города Сергей Кладов.
Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
На мероприятии собрались пары, отмечающие юбилеи совместной жизни: 91 пара праздновала 50-летие, 31 пара — 55-летие, 19 пар — 60-летие, а три пары — 65-летие. Так, cупруги Алексей и Надежда Труфановы, которые вместе уже 70 лет, рассказали, что главное в таком союзе: жить и работать, поддерживая друг друга.
