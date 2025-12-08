Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

145 семейных пар из Иркутска отметили 50 и более лет совместной жизни

Супруги Алексей и Надежда Труфановы, которые вместе уже 70 лет, также пришли на мероприятие.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

145 семейных пар из Иркутска отметили 50 и более лет совместной жизни. Им в торжественной обстановке театра юного зрителя имени А. Вампилова вручили благодарственные письма мэра города и цветы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Вы стали примером для детей, внуков и правнуков. Сквозь десятилетия пронесли любовь друг к другу, научились быть терпеливыми. Ваши истории доказывают, что сила нашего города — в людях, — сказал вице-мэр города Сергей Кладов.

Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

На мероприятии собрались пары, отмечающие юбилеи совместной жизни: 91 пара праздновала 50-летие, 31 пара — 55-летие, 19 пар — 60-летие, а три пары — 65-летие. Так, cупруги Алексей и Надежда Труфановы, которые вместе уже 70 лет, рассказали, что главное в таком союзе: жить и работать, поддерживая друг друга.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарье на 107-м году жизни скончался ветеран войны Василий Дыгай.