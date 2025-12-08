145 семейных пар из Иркутска отметили 50 и более лет совместной жизни. Им в торжественной обстановке театра юного зрителя имени А. Вампилова вручили благодарственные письма мэра города и цветы. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.