Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек — РИА Новости Крым. Юный инженер из Севастополя стал участников V Конгресса молодых ученых в образовательном центре «Сириус». Он представил дрон, собранный собственными руками. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Источник: Telegram Михаил Развожаев

По его словам, Владимир Гаврилов участвовал в детской программе Конгресса. Его и еще 79 проектов выбрали среди 145 тысяч заявок со всей России. Разработки были представлены в двух категориях — младшей и старшей.

«Конгресс молодых ученых — это одно из ключевых событий года для тех, кто занимается наукой, инженерией и современными технологиями. В этом году он собрал более 8 тысяч участников из сотни стран мира», — рассказал Развожаев.

Он отметил, что проект Владимира отличается уже не первый раз. Ранее изобретатель из Севастополя занимал призовые места в различных соревнованиях.

«Это важное достижение для Севастополя и еще одно доказательство того, что в нашем городе растут талантливые, мотивированные ребята, готовые создавать технологии будущего», — подчеркнул губернатор.