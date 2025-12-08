Севастополец собрал дрон и представил его на Конгрессе молодых ученых

По его словам, Владимир Гаврилов участвовал в детской программе Конгресса. Его и еще 79 проектов выбрали среди 145 тысяч заявок со всей России. Разработки были представлены в двух категориях — младшей и старшей.
«Конгресс молодых ученых — это одно из ключевых событий года для тех, кто занимается наукой, инженерией и современными технологиями. В этом году он собрал более 8 тысяч участников из сотни стран мира», — рассказал Развожаев.
Он отметил, что проект Владимира отличается уже не первый раз. Ранее изобретатель из Севастополя занимал призовые места в различных соревнованиях.
«Это важное достижение для Севастополя и еще одно доказательство того, что в нашем городе растут талантливые, мотивированные ребята, готовые создавать технологии будущего», — подчеркнул губернатор.