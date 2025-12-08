Ричмонд
Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за непогоды

Коммунальные службы Ростова усилили работу после первого снега.

Источник: Комсомольская правда

Коммунальные службы Ростова-на-Дону перевели в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды. Об этом 8 декабря в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

— Снегоуборочная техника выехала к местам дежурства. Под особым вниманием находятся подъемы, спуски, мосты, путепроводы. При необходимости будет выполняться их расчистка и обработка, — написал Александр Скрябин.

Глава донской столицы попросил водителей передвигаться только на зимней резине, быть осторожными на дорогах и не совершать резких маневров. Напомним, сегодня в донской столице прошел и сразу же растаял первый снег. Ранее в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.

