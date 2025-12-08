Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за непогоды

Глава донской столицы попросил водителей передвигаться только на зимней резине, быть осторожными на дорогах и не совершать резких маневров. Напомним, сегодня в донской столице прошел и сразу же растаял первый снег. Ранее в регионе объявили желтый уровень погодной опасности.