Выдачи семейной ипотеки на Дону за ноябрь выросли на 4,8%

— Ростовская область традиционно демонстрирует высокую активность на ипотечном рынке и входит в топ-10 регионов по объему выдач. Абсолютным лидером на Дону, и в целом по стране, в течение года остается семейная ипотека. В октябре доля этой программы составляла 80,6% в общем ипотечном портфеле региона, а в ноябре уже 85,4%. Донские семьи активно используют возможности семейной ипотеки для улучшения жилищных условий: с начала года ей воспользовались уже более 8 тыс. жителей региона, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.