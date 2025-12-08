Выдачи семейной ипотеки на Дону за ноябрь выросли на 4,8%

Доля «Семейной ипотеки» в Ростовской области в выдачах достигла 85,4%. Это один из самых высоких показателей в стране и превышает общероссийский уровень, который составил 72,4%. Такие данные предоставил Сбер.
— Ростовская область традиционно демонстрирует высокую активность на ипотечном рынке и входит в топ-10 регионов по объему выдач. Абсолютным лидером на Дону, и в целом по стране, в течение года остается семейная ипотека. В октябре доля этой программы составляла 80,6% в общем ипотечном портфеле региона, а в ноябре уже 85,4%. Донские семьи активно используют возможности семейной ипотеки для улучшения жилищных условий: с начала года ей воспользовались уже более 8 тыс. жителей региона, — отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.
Объемы выдачи «Семейной ипотеки» в России в ноябре 2025 г. увеличились на 10%, достигнув отметки 260 млрд руб. По этому показателю лидируют регионы Юга страны: Астрахань (86,8%), Ставрополье (86,6%) и Донская область (85,4%). Доля семейной ипотеки в Краснодаре также велика — 84,7%.
Антон Усачев, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: из личного архива, предоставлено пресс-службой банка.
В отличие от семейного кредитования, объем рынка обычной ипотеки снизился на 5% до 77 млрд руб. Наиболее востребована ипотека на вторичку, однако ее объёмы сократились на 7%. Наибольшую долю базового ипотечного продукта сохранили Москва (25,1%) и Московская область (30,7%). Ростовская область показала снижение доли стандартной ипотеки на 3% до 13,1%, а Краснодар — падение на 1,9% до уровня 12,6%.
По словам директор департамента «Домклик» Алексея Лейпи, многие игроки рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. Во многом, именно поэтому в ноябре спрос на программы с господдержкой, кроме «Семейной ипотеки», в целом снизился.