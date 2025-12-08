Ричмонд
Оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли, заявил Путин

Путин: оценки состояния дорог и городской среды россиянами выросли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оценки россиян состояния дорог и городской среды выросли, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Что касается опросов, то повысились оценки граждан в таких сферах, как состояние дорог, условия для внутреннего туризма, а также качества среднего профессионального и высшего образования, предоставления государственных услуг в электронном виде. Возросла и оценка уровня благоустройства. Так, в уходящем году 42% жителей мегаполисов и малых городов отметили улучшение состояния городской среды — это на 5% больше, чем годом ранее», — сказал Путин.