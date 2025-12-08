Ричмонд
Трагедия на трассе в Башкирии: автоледи на «Киа» погибла в ДТП с погрузчиком

В Башкирии в ДТП с погрузчиком погибла водитель Kia Spectra.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 декабря, в Иглинском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона, случилась сегодня на 1492 километре федеральной трассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, женщина за рулем Kia Spectra столкнулась с работающим экскаватором-погрузчиком. В результате ДТП 37-летняя водитель иномарки погибла на месте происшествия до приезда скорой помощи. 41-летний пассажир получил различные травмы, его на скорой доставили медучреждение.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

