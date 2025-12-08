Деды Морозы начали заливать каток на Нижегородской ярмарке

Один из них управляет специальной техникой, другой вручную распыляет воду с помощью шланга. Пока лёд постепенно покрывает будущую арену для катания, параллельно продолжается украшение территории. Уже сейчас на площадке можно увидеть гирлянды и фонари.
Напомним, сезон катания на коньках в Нижнем Новгороде официально стартовал 1 декабря. Первые катки уже открылись в парке «Швейцария» и в парке имени 1 мая. Всего в этом зимнем сезоне в городе планируется открыть около 100 катков. Они появятся в парках, ФОКах, на школьных дворах и в жилых дворах.
Ранее сообщалось, что каток у «Совкомбанк Арены» на Стрелке в этом году вновь не будет работать.