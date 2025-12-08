Путин рассказал о корпоративных выплатах при рождении ребенка

«Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.