Путин рассказал о корпоративных выплатах при рождении ребенка

Путин: выплата работодателя сотруднику при рождении ребенка вырастет до миллиона.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Выплата работодателя для сотрудника при рождении ребенка, которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, с 1 января вырастет до миллиона рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так, с первого января следующего года вырастет сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка, и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами. Она составит до одного миллиона рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тысяч», — сказал Путин в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.