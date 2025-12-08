Ричмонд
Путин поручил начать структурные изменения российской экономики

Путин поручил незамедлительно начать структурные изменения российской экономики.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно приступить к реализации плана структурных изменений в российской экономике.

«Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике. Он подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, рост потребления отечественных товаров. План рассчитан до 2030 года. Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых», — сказал Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.