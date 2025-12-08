Студенты ведущих вузов Юга России приняли участие в информационном блогтуре

В рамках проекта «Школа атомных коммуникаций Mediaskills» состоялся информационный блогтур на Ростовскую атомную станцию. Его участниками стали будущие журналисты и пиарщики — студенты профильных факультетов Южного федерального университета (ЮФУ), Кубанского государственного университета (КубГУ) и Кубанского государственного технологического университета (КубГТУ).
Студенты смогли побывать в информационном центре атомной станции, где ребят познакомили с историей города Волгодонска и атомной станции, а также с принципами ее работы. Гостям учебного подразделения продемонстрировали полноразмерные тренажеры — точные копии пультовых панелей, используемых на работающих энергоблоках. Посетители имели возможность не только осмотреть технику, но и почувствовать себя настоящими операторами.
Студентам подробно представили деятельность психологической службы атомных станций, направленную на поддержание эмоционального равновесия сотрудников и создание благоприятного психологического климата. Завершилась экскурсия осмотром настоящего корпуса реактора ВВЭР-1000.
— Работа с будущими специалистами в области коммуникаций для нас очень важна. Уверена, что полученная информация станет для них шагом вперед на пути профессионального роста и в будущем они смогут рассказывать об атомной энергетике своим читателям и зрителям простым и доступным языком. Впереди у ребят очный финал проекта «Школа атомных коммуникаций Mediaskils» в Москве и я желаю обеим командам только победы, — отметила и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
Атомная станция выступает куратором двух команд от Южного Федерального округа — «Казаки-медийщики» (ЮФУ) и «Голос южного медиа» (КубГУ, КубГТУ), которые принимают участие в проекте.
— В общей сложности за сутки наша команда преодолела почти тысячу километров. И этот путь в Волгодонск и обратно мы проделали не зря. Нам удалось познакомиться с работой и устройством уникального предприятия. И эти знания нам обязательно пригодятся в решении нашего коммуникационного кейса, — рассказал куратор команды «Голос южного медиа» Владислав Левашов.
Напомним, что очный этап проекта пройдет с 17 по 19 декабря на площадке музея «Атом» на ВДНХ в Москве. Его участниками станут 12 команд, в состав которых вошли студенты из регионов, где сейчас работают или планируется строительство новых энергоблоков атомных станций. Все ребята успешно прошли осенний отборочный этап.