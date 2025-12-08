Путин заявил о необходимости сокращения нелегальной занятости в России

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно кардинально сократить нелегальную занятость в России.
Глава государства отметил, что перед правительством и регионами в 2026 году стоит системная задача обеления национальной экономики, то есть развития прозрачной конкурентной деловой среды.
«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.