Парковку машин запретят на улице Родионова с 29 декабря

На всей временной дороге нельзя будет оставлять машину и делать остановку. Такие меры вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автобусов. Напомним, что с 2 декабря движение на участке от дома № 11 по улице Родионова до улицы Ковровской приостановили. Рядом построили четырехполосную объездную дорогу вдоль домов № 1, 7, и 11 по улице Родионова. Там обустроено две остановки общественного транспорта, три пешеходных перехода и три светофора. Выехать на объездную дорогу в обе стороны можно только с улицы Донецкой. С улицы Радужной и прилегающих к объездной дороге территорий разрешён поворот только направо.