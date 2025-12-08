Парковку машин запретят на улице Родионова с 29 декабря

Парковку автомобилей запретят на улице Родионова в Нижнем Новгороде с 29 декабря. Ограничения коснутся новой объездной дороги, сообщили в мэрии.
На всей временной дороге нельзя будет оставлять машину и делать остановку. Такие меры вводятся для обеспечения беспрепятственного проезда автобусов. Напомним, что с 2 декабря движение на участке от дома № 11 по улице Родионова до улицы Ковровской приостановили. Рядом построили четырехполосную объездную дорогу вдоль домов № 1, 7, и 11 по улице Родионова. Там обустроено две остановки общественного транспорта, три пешеходных перехода и три светофора. Выехать на объездную дорогу в обе стороны можно только с улицы Донецкой. С улицы Радужной и прилегающих к объездной дороге территорий разрешён поворот только направо.
Напомним, что у нас есть telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.
