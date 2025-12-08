Путин призвал кардинально сократить нелегальную занятость.

«Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации. Усилить контроль за обращением наличных денег. При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста», — сказал Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.