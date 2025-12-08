Ричмонд
Главные новости к вечеру 8 декабря 2025 года

Последние новости за сегодня — 8 декабря 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Кремль отреагировал на новую стратегию нацбезопасности США

Источник: РИА "Новости"

Обновленная стратегия национальной безопасности США, которую приняла администрация Дональда Трампа, может открыть перспективу для нормализации и восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что существует риск недолговечности этой стратегии, поскольку она может измениться с приходом в Белый дом новой администрации.

AFP: США ищут «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки

Источник: Reuters

Вопрос о территориях остается «самым проблемным» в переговорах о мирном плане по Украине и Вашингтон ищет «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник издания также сообщил, что Россия не хочет заключать соглашение без решения вопроса о территориях, а Украина «не может согласиться на все, не проработав детали».

Лимит сверхурочной работы в России могут увеличить в два раза

Источник: РИА "Новости"

Минэкономразвития и Минтруд России подготовили проект поправок к Трудовому кодексу, согласно которому максимальное количество сверхурочных часов в год предлагается увеличить до 240. По действующим нормам, максимальная продолжительность сверхурочной работы на одного сотрудника ограничена 4 часами в течение двух суток подряд и 120 часами в год.

ВС РФ освободили два населенных пункта

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки «Юг» заняли населенный пункт Червоное в ДНР. В Запорожской области под контроль российской армии перешла Новоданиловка. Червоное — село на южном берегу реки Грузская между Часовым Яром и Константиновкой. Новоданиловка — населенный пункт к юго-востоку от города Орехов в Запорожской области.

Гондурас обвинил США во вмешательстве в выборы

Источник: Reuters

Правящая партия «Партия свободы и перестройки» в Гондурасе призвала признать результаты всеобщих выборов в стране недействительными и выступила с призывом выйти на акции протеста 13 декабря. Кандидат в президенты от «Партии свободы и перестройки» Рикси Монкада указала, что выборы в Гонудрасе сопровождались вмешательством президента США Дональда Трампа и его союзников-олигархов.

