Главные новости к вечеру 8 декабря 2025 года

Вопрос о территориях остается «самым проблемным» в переговорах о мирном плане по Украине и Вашингтон ищет «любые варианты», чтобы Киев пошел на уступки, сообщает AFP со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник издания также сообщил, что Россия не хочет заключать соглашение без решения вопроса о территориях, а Украина «не может согласиться на все, не проработав детали».