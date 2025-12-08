Отец и его 4-летний погибли в ДТП в Башкирии: в ГАИ рассказали все подробности

Владимир Севастьянов особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров. Он отметил, что каждый водитель и родитель обязан позаботиться о безопасности своих пассажиров, особенно если в машине находится ребёнок. Глава ГАИ Башкирии напомнил, что детей необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах, пристегивать ремнями безопасности, не превышать скорость и быть максимально внимательным за рулём.