Отец и его 4-летний погибли в ДТП в Башкирии: в ГАИ рассказали все подробности

Вчера, 7 декабря, в Башкирии произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, в том числе четырехлетний ребенок. Глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов рассказал подробности происшествия.
Авария случилась на 136 километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк. Отец семейства за рулем ВАЗ-2112 возвращался с женой и четырьмя детьми из соседнего населенного пункта, куда они ездили за продуктами.
Предварительной причиной ДТП в ГАИ называют несоблюдение водителем безопасной скорости движения, что привело к лобовому столкновению с встречным грузовиком Isuzu. Удар был настолько сильным, что 45-летний водитель легковушки скончался на месте.
Его супруга и пятеро детей были доставлены в больницу. Позже четырехлетний сын, не приходя в сознание, скончался от полученных травм в реанимационном отделении. Жене погибшего и остальным детям — 2025, 2023, 2022 и 2015 годов рождения — врачи оказали необходимую медицинскую помощь.
Владимир Севастьянов особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил перевозки детей-пассажиров. Он отметил, что каждый водитель и родитель обязан позаботиться о безопасности своих пассажиров, особенно если в машине находится ребёнок. Глава ГАИ Башкирии напомнил, что детей необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах, пристегивать ремнями безопасности, не превышать скорость и быть максимально внимательным за рулём.
