В Крыму призвали к усилению госрегулирования такси

Он отметил, что в нынешних условиях агрегаторы практически не несут ответственности за действия водителей и не гарантируют выполнение обязательств перед пассажирами. В случае проблем клиентам часто предлагают лишь бесплатную или льготную поездку вместо реальной компенсации.