В Крыму призвали к усилению госрегулирования такси

Крымский профсоюз таксистов выступил за ужесточение государственного контроля в сфере легковых пассажирских перевозок. По мнению организации, частные агрегаторы и диспетчерские службы не обеспечивают должной ответственности перед клиентами.
Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель Крымской территориальной организации межрегионального профсоюза работников пассажирского транспорта «Таксист» Андрей Козарь.
«Мы за государственное регулирование. Государственные органы должны регулировать деятельность пассажирских перевозок, а не частник. Если что-то произошло, что сделает представитель агрегатора? Где компенсации пассажиру? Нет их», — пояснил Козарь.
Он отметил, что в нынешних условиях агрегаторы практически не несут ответственности за действия водителей и не гарантируют выполнение обязательств перед пассажирами. В случае проблем клиентам часто предлагают лишь бесплатную или льготную поездку вместо реальной компенсации.
По словам представителя профсоюза, только прямой государственный контроль способен обеспечить безопасность пассажиров, а также создать равные условия работы для всех перевозчиков на рынке.