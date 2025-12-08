«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок.

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Фирма звукозаписи «Мелодия» возобновляет выпуск виниловых пластинок, в первую партию пластинок войдет релиз «По волне моей памяти» Давида Тухманова, сообщается на официальном сайте фирмы.
«На сегодня производство начинает выпуск альбомов “Фирмы Мелодия”, а в планах — расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний… Мы не могли не включить в первую партию пластинок релиз “По волне моей памяти” Давида Тухманова, который остается хитом уже 50 лет», — говорится в сообщении.
Первой пластинкой нового производства станет советская аутогенная тренировка 1980-х годов — запись, которую разработали врачи санатория «Энергетик» в Ялте в рамках курса на здоровый образ жизни.
Как уточняется, следующие релизы — альбом Disco Alliance группы Zodiac, первый альбом ВИА «Дос-Мукасан», который будет переиздан «Мелодией» спустя 50 лет.
«Грампластинки напечатаны в 2025 году. Матрицы изготовлены с оригинальных мастер-лент», — отмечается в сообщении.
Звукорежиссером реставрации и ремастеринга выступил Максим Пилипов. Издания содержат оригинальные аннотации музыкального критика Дениса Бояринова и Натальи Кисельниковой.