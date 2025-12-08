«Мелодия» возобновила выпуск виниловых пластинок.

«На сегодня производство начинает выпуск альбомов “Фирмы Мелодия”, а в планах — расширение линейки и выпуск пластинок по заказам артистов и музыкальных компаний… Мы не могли не включить в первую партию пластинок релиз “По волне моей памяти” Давида Тухманова, который остается хитом уже 50 лет», — говорится в сообщении.