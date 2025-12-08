Выплаты Героям Отечества в Ростовской области увеличились до 98 тысяч рублей

Ежемесячную выплату на Дону получают 13 обладателей высших званий и 49 членов их семей. Размер финансовой поддержки с 1 февраля 2025 года составляет 98,1 тысячи рублей. При этом получатели могут выбирать между денежной формой выплат и льготами.