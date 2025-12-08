Ричмонд
Выплаты Героям Отечества в Ростовской области увеличились до 98 тысяч рублей

На Дону ежемесячные выплаты получают 13 Героев Отечества и 49 членов их семей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области опубликовали информацию о выплатах Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, а также членам семей погибших Героев. Статистику предоставили в донском отделении СФР, сообщает «Город N».

Ежемесячную выплату на Дону получают 13 обладателей высших званий и 49 членов их семей. Размер финансовой поддержки с 1 февраля 2025 года составляет 98,1 тысячи рублей. При этом получатели могут выбирать между денежной формой выплат и льготами.

Поменять вид социальной поддержки можно через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.

Напомним, 9 декабря в России будут отмечать День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

