Выплаты Героям Отечества в Ростовской области увеличились до 98 тысяч рублей

В Ростовской области опубликовали информацию о выплатах Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, а также членам семей погибших Героев. Статистику предоставили в донском отделении СФР, сообщает «Город N».
Ежемесячную выплату на Дону получают 13 обладателей высших званий и 49 членов их семей. Размер финансовой поддержки с 1 февраля 2025 года составляет 98,1 тысячи рублей. При этом получатели могут выбирать между денежной формой выплат и льготами.
Поменять вид социальной поддержки можно через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.
Напомним, 9 декабря в России будут отмечать День Героев Отечества. В эту дату чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
