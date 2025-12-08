Госдума рассмотрит законопроект о допподдержке семей военнослужащих

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума во вторник, 9 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Государственная дума 9 декабря рассмотрит во втором чтении законопроект, направленный на дополнительную поддержку семей военнослужащих. Соответствующее решение принято Советом ГД», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Он уточнил, что предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга.
«Все вопросы, имеющие отношение к проведению специальной военной операции, рассматриваются в приоритетном порядке. Это позиция Государственной думы», — добавил председатель Госдумы.
Согласно сообщению пресс-службы, изменения предлагается внести в ФЗ «О статусе военнослужащих» в части расширения перечня категорий военнослужащих, имеющих право вне очереди на получение жилищной субсидии, в него в том числе войдут военные, в семьях которых растет ребенок-инвалид.
Отмечается, что ко второму чтению в законопроект внесена поправка, соавторами которой стала группа депутатов во главе с Володиным, и, согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.