Стало известно, сколько стоит встреча Нового года в анапских отелях

Стоимость недельного отдыха с 30 декабря в трехзвездочных гостиницах с завтраками составит от 26−30 тысяч рублей, в отелях среднего сегмента с «полным пансионом» или «все включено» — 65−115 тысяч рублей, а в четырех- и пятизвездочных комплексах по системе «все включено», без трансфера обойдется в 160−320 тысяч рублей.