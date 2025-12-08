Стало известно, сколько стоит встреча Нового года в анапских отелях

В Ассоциации туроператоров России рассказали о стоимости новогоднего отдыха в анапских отелях. На предстоящие праздники в городе продолжат работать около 90% круглогодичных гостиниц, и пока в большинстве популярных объектов размещения еще доступны свободные номера.
Как отметил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин, спрос на новогодние поездки в Анапу сейчас ниже, чем год назад. Однако в декабре его ожидают традиционный рост за счет туристов из соседних южных регионов.
«Спрос на новогодние туры в Анапу пока ниже прошлогоднего уровня, но декабрьская активность туристов традиционно сглаживает эту разницу. Главный фактор выбора — не море, а качественные круглогодичные отели с инфраструктурой», — отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
Выбор отдыхающих в зимний сезон определяется не морем, а качественной круглогодичной инфраструктурой и форматами размещения «все включено». При этом значительная часть отелей сохранила цены на уровне прошлого года, предлагая варианты на любой бюджет.
Стоимость недельного отдыха с 30 декабря в трехзвездочных гостиницах с завтраками составит от 26−30 тысяч рублей, в отелях среднего сегмента с «полным пансионом» или «все включено» — 65−115 тысяч рублей, а в четырех- и пятизвездочных комплексах по системе «все включено», без трансфера обойдется в 160−320 тысяч рублей.
Туроператоры также отметили, что отдых в Анапе на Новый год по формату all inclusive обойдется заметно дешевле, чем в Сочи или Геленджике.
Ранее сообщалось, что Краснодарский край возглавил рейтинг по количеству новых гостиничных компаний.