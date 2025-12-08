Ричмонд
В Ангарске в мае 2026 года начнут ремонт дома, где взорвался бытовой газ

Дом будет обновлен, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В мае 2026 года в Ангарске планируют начать ремонт дома № 12, где взорвался бытовой газ. Напомним, 15 сентября 2025 из-за хлопка газовоздушной смеси в квартире на втором этаже погиб один человек, пострадали еще трое, а из здания были эвакуированы 79 человек, среди которых 12 детей. Было повреждено 10 квартир. Взрыв произошел из-за ненадлежащей эксплуатации газового оборудования. После проведенных экспертиз дом не признали аварийным.

— Дом будет обновлен, чтобы жильцы смогли вернуться в свои квартиры. После случившегося пострадавшим предложили варианты проживания. Однако они решили эти вопросы самостоятельно, — уточнил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Директор фонда капитального ремонта, сообщила о завершении проработки технологических решений, необходимых для проведения ремонта здания. В ближайшие дни мэр города встретится в жителями и расскажет им подробнее о варианты восстановления их жилья. Ремонт хотят завершить уже в августе 2026 года.