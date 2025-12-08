Какие ежедневные действия человека наносят вред окружающей среде

Главный совет перед походом в магазин — список, причем это касается как продуктов, так и других вещей: школьных принадлежностей перед 1 сентября, одежды в период подготовки к новогодним праздникам. Посмотрите, что у вас есть сейчас и что точно нужно. Есть лайфхак, который сильно помогает. Я делаю покупки в основном в интернете. Бывает, что-то понравится, какое-то рекламное объявление выскочит перед глазами. Никогда не делаю покупку сразу. Сохраняю ссылку, и если через 2 недели еще есть желание приобрести эту вещь, возвращаюсь. Честно скажу, в 99,9% (прим.ред. — случаев) я уже просто забуду. Так количество моих спонтанных покупок резко сокращается.