Госдума во вторник рассмотрит проект о крестах в описании герба

ГД во вторник рассмотрит проект о закреплении крестов в описании герба России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем ГД.

«Совет Государственной думы определил 9 декабря датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный конституционный закон “О Государственном гербе Российской Федерации”, которым в официальном описании Государственного герба РФ закрепляется обязательное наличие крестов над коронами и державой», — сказал Володин журналистам.

По словам председателя Госдумы, нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.

Изменения предлагается внести в федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», дополнив его описание после слов «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» указанием, что «малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

