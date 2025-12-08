Госдума во вторник рассмотрит проект о крестах в описании герба

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, закрепляющий кресты в описании герба России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Авторами законопроекта стали 412 депутатов во главе с председателем ГД.
«Совет Государственной думы определил 9 декабря датой рассмотрения в первом чтении законопроекта о внесении изменений в федеральный конституционный закон “О Государственном гербе Российской Федерации”, которым в официальном описании Государственного герба РФ закрепляется обязательное наличие крестов над коронами и державой», — сказал Володин журналистам.
По словам председателя Госдумы, нужно сделать все, чтобы не допустить искажения символов российской государственности, поэтому ключевые элементы российского герба предлагается закрепить в законе.
Изменения предлагается внести в федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», дополнив его описание после слов «в правой лапе орла — скипетр, в левой — держава» указанием, что «малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».