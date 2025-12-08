В Подмосковье мужчина убил женщину и ребенка из-за постоянного шума в квартире

«Гражданин сообщил, что его сосед, находящийся в командировке, уже несколько дней не может связаться с супругой, и попросил проверить его квартиру. Подойдя к двери, мужчина увидел, что она приоткрыта, а на полу в коридоре бурые пятна. По указанному адресу тут же выехали сотрудники полиции. В квартире ими были обнаружены с признаками насильственной смерти тела женщины 1991 г.р. и ее несовершеннолетнего сына», — сообщила Волк.