В Ростовской области создадут программу для решения проблем с коммуналкой

В Ростовской области появится программа для улучшения работы коммунальных служб.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 декабря, в правительстве Ростовской области прошло оперативное совещание, на котором обсудили качество коммунальных услуг для жителей садовых товариществ. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в регионе разработают специальную программу, чтобы системно решать эти вопросы.

Жалобы от жителей СНТ и многоквартирных домов усилились с наступлением холодов. Люди жалуются на перебои с электричеством и отсутствием воды. В Ростове-на-Дону таких домовладений насчитывается около 24 тысяч.

— Эта ситуация сама не придет в точку баланса. Значит, надо программу готовить, расставлять приоритеты и изучать опыт других регионов, — сказал Юрий Слюсарь на совещании.

Кроме того, губернатор потребовал усилить контроль за управляющими компаниями. Госжилинспекция Ростовской области уже активизировала проверки и составила план по улучшению их работы. Реализацию будут контролировать на системной основе, привлекая общественность.

