В Ростовской области создадут программу для решения проблем с коммуналкой

В понедельник, 8 декабря, в правительстве Ростовской области прошло оперативное совещание, на котором обсудили качество коммунальных услуг для жителей садовых товариществ. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, в регионе разработают специальную программу, чтобы системно решать эти вопросы.
Жалобы от жителей СНТ и многоквартирных домов усилились с наступлением холодов. Люди жалуются на перебои с электричеством и отсутствием воды. В Ростове-на-Дону таких домовладений насчитывается около 24 тысяч.
— Эта ситуация сама не придет в точку баланса. Значит, надо программу готовить, расставлять приоритеты и изучать опыт других регионов, — сказал Юрий Слюсарь на совещании.
Кроме того, губернатор потребовал усилить контроль за управляющими компаниями. Госжилинспекция Ростовской области уже активизировала проверки и составила план по улучшению их работы. Реализацию будут контролировать на системной основе, привлекая общественность.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!