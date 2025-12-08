Женитьба поневоле: Марина Неелова стала свахой в «Современнике»

Пьёт Красавина за двоих. А почему нет — на неё все надежды в доме Бальзаминовых. Разборчивого детину Мишеньку его мамаша Павла Петровна (Мария Ситко) давно мечтает пристроить к богатой невесте, чтобы, наконец, обрёл он то, о чем столько мечтает. А то дома-то он спит, как в люльке, над которой маменька ему только что колыбельную не поет. И не знает, что Миша уже решился украсть невесту.