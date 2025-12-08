Женитьба поневоле: Марина Неелова стала свахой в «Современнике»

Первой премьерой 70-го, юбилейного сезона «Современника» стала комедия «Женитьба Бальзаминова» в постановке Сергея Газарова. В новой трактовке главный герой предстаёт не инфантильным чудаком, а русским Дон Кихотом, живущим в двух мирах. В роли свахи Акулины Гавриловны Красавиной — народная артистка России Марина Неелова. Для спектакля постановщики возвели на сцене четыре ряда заборов, заставили артистов летать и много выпивать. «Известия» побывали на премьере.
Полет во сне и наяву.
Билеты на премьеру раскупили, как только они появились в продаже. Материал проверенный, Островский — вечный классик, фильм по его произведениям «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным, Нонной Мордюковой, Лидией Смирновой зрители помнят и любят. Да и актерский состав интересный. Блистательная Марина Неелова, звезда «Театра Олега Табакова» Наталья Качалова, Дмитрий Смолев, сыгравший главную роль «особенного человека» в спектакле Гарика Сукачева «САШАШИШИН». А еще Виктория Романенко, Ольга Родионова, Дарья Белоусова, Илья Древнов, Мария Ситко.
В основе спектакля — две пьесы Александра Островского — «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдёшь, то и найдёшь». По сюжету, Михайло Бальзаминов мечтает о богатстве и счастье, которое видит только в выгодной женитьбе. «Мне все богатые невесты красавицами кажутся», — признаётся он, бродя по московским улицам в поисках своей судьбы. В своих фантазиях он — то генерал, то царь, создающий справедливый мир, где богатые женятся на бедных.
Вот и начинается спектакль с мира фантазий. Мечтает Бальзаминов под музыку. Его невесты в кринолинах кружатся в вальсе из оперы «Фауст» Гуно. А сам герой парит над сценой, в буквальном смысле слова, и в полете ловит ту единственную девушку мечты. Полет фантазии у Бальзаминова с размахом: на сцене созданы райские кущи, сверху ниспадают лианы из белых цветов, а меж них танцуют красотки.
Маменькин сынок.
Мишенька Бальзаминов в грезах — высокий, стройный блондин.
— Я тоже часто себя видел таким, аки Брэд Питт, но ничего, скоро я его заменю, похудеть только, — признается «Известиям» Дмитрий Смолев.
Выглядя совсем как голливудский коллега, и летает Бальзаминов средь невест во сне. Идеал артиста, как он считает, достижим.
— Еще пару спектаклей, и буду весить килограмм 40, — улыбается Дмитрий.
Постановка энергозатратная. Артисты танцуют, бегают по лестницам, перелезают через заборы или просачиваются сквозь дыры в нем. Жарят софиты, управляемые художником Дамиром Исмагиловым. Плюс многослойная одежда, в которой тоже далеко не прохладно.
Костюмы созданы в соответствии с эпохой. Как Островский писал, такими герои его произведения и предстали. Только вот внешне они не такие, как в классическом фильме «Женитьба Бальзаминова» Константина Воинова. Там в роли Мишеньки — сухопарый Георгий Вицин. У Сергея Газарова на сцене разборчивый жених круглолиц, упитан, улыбчив как Дмитрий Смолев.
— В фильме Бальзаминову 28, а у нас ему 43, и он совсем не такой, — уточняет артист. — И это уже другая история.
Режиссёр Сергей Газаров представляет главного героя не инфантильным чудаком, а «русским Дон Кихотом» — мечтателем и философом, живущим одновременно в двух мирах: реальном и вымышленном. Именно с иллюзорного, в цветах, и начинается спектакль.
— Это многоярусная, великая пьеса Островского, в ней так много слоев, не каждый режиссер находит свою версию прочтения, — говорит режиссер. — Мне показалось, что тема поиска счастья в пьесе очень актуальна для человека. И не только для нашего. Все люди в мире так живут, все ищут счастье.
Вот режиссер и решил воплотить поиски чего-то эфемерного на сцене. Человек так устроен: даже если у него все есть, он неизменно стремится быть лучше, краше, богаче. И не надо этому сопротивляться.
— Надо просто понять, что же мы ищем, и тогда — вот оно, счастье! — считает Сергей Газаров. — Бальзаминов — человек, умеющий мечтать и видеть сны. А сны — это жизнь, в которой мы хорошие, мужественные, отважные, умные, красивые.
Рыжий клоун в кринолине.
Проводником в мир иллюзий для Мишеньки Бальзаминова выступает сваха Акулина Гавриловна Красавина. На эту роль режиссер пригласил народную артистку России Марину Неелову. Образ, который предложили художники по костюмам Мария Боровская вместе с гримерами, напоминает рыжего клоуна в кринолинах. Марина Мстиславовна согласилась с этим и на сцене комикует, балагурит, говорит детским голосом. А от крепкого словца ее свахи и прибаутки под рюмочку зал валится с кресел.
Пьёт Красавина за двоих. А почему нет — на неё все надежды в доме Бальзаминовых. Разборчивого детину Мишеньку его мамаша Павла Петровна (Мария Ситко) давно мечтает пристроить к богатой невесте, чтобы, наконец, обрёл он то, о чем столько мечтает. А то дома-то он спит, как в люльке, над которой маменька ему только что колыбельную не поет. И не знает, что Миша уже решился украсть невесту.
Расчёт на сваху. А она уже сосватала для бедного чиновника богатую невесту — Домну Евстигневну Белотелову, женщину тучную, сердечную. Состояние у нее «сверх границ». Пятый год вдова. И вот она решила выйти из дома замуж, как говорит сваха. Наталья Качалова в образе богатой невесты убедительна — сверх границ. Вишневая бархатная юбка на внушительных фижмах (обручи для поддержания пышности наряда), золотой корсет, шелковая белая блуза. Барыня, точно сошедшая с полотен Кустодиева. И кому ж такая красота достанется?
Домна Белотелова только и приговаривает: я добрая! Хлебосольная хозяйка, любит поесть. Стол накрыт и в доме, и в беседке. Только скучно живет. Ей бы собачонку какую или мужичка, чтобы развлекали. А пока всех развлечений — разговоры со свахой, да грезы о женихе.
Живет Белотелова за высоким резным забором, через который к ней в усадьбу проникает Бальзаминов. Ограда вообще стала основной декорацией в спектакле. На сцене зритель видит сразу четыре ряда заборов, один выше другого. Каждый — как показатель сословия, достатка и вкуса хозяев. Идея с заборами пришла постановщику после поездки в Щелыково, усадьбу Островского в Костромской области. Каких только оград там не встретил Сергей Газаров. Их и воплотила в декорациях Евгения Шутина. Сценография очень сложная. Кроме впечатления, декорация должна создавать уверенность, что с нее не упадешь. А при случае — легко разберешь.
У Белотеловой забор такой же внушительный, как сама хозяйка. На эмоциях, влюбившись в Бальзаминова, хозяйка срывает ворота с петель и под арию Царицы Ночи из оперы Моцарта «Волшебная флейта» кружит с громадиной в руках. Успокоить экспрессивную невесту стоит немалых усилий.
В начале спектакля Бальзаминов говорит: «В нашем деле без счастья ничего не сделаешь. Ничего не нужно, только будь счастье». И потом еще раз двадцать возвращается к этой мысли. Создатели постановки уверены, что мечтать о счастье никогда не поздно.
Следующие премьерные показы «Женитьбы Бальзаминова» в «Современнике» — й28 и 29 декабря.