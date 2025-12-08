Ричмонд
В Ростовской области жильцам вернули почти миллион за коммуналку

Жильцам Ростовской области вернули почти миллион за лишние платежи.

Источник: Комсомольская правда

Жителям многоквартирных домов вернули более 950 тысяч рублей, незаконно добавленных управляющими компаниями в платежки. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

С нового года УК, ТСЖ и ЖСК, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, стали платить НДС, если их доход превысил 60 миллионов рублей. Минимальный размер налога — 5%. Некоторые управляющие компании решили переложить эти расходы на людей и подняли тариф за содержание жилья на 5% без согласия собственников.

По жалобам граждан Госжилинспекция региона проверила УК и выдала предписания на перерасчет. В их числе — «Полипроф», «Вересаево», ЖЭУ 5, «Коммунальщик Дона», «Экоквартал», «Красный Аксай» и «Пятая».

— Суд подтвердил правомерность позиции жилинспекции: тарифы нельзя увеличивать в одностороннем порядке, — отметил глава ведомства Павел Асташев.

После предписаний жители получили перерасчеты на общую сумму более 950 тысяч рублей.

