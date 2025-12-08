В Ростовской области жильцам вернули почти миллион за коммуналку

С нового года УК, ТСЖ и ЖСК, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, стали платить НДС, если их доход превысил 60 миллионов рублей. Минимальный размер налога — 5%. Некоторые управляющие компании решили переложить эти расходы на людей и подняли тариф за содержание жилья на 5% без согласия собственников.