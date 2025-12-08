«Идем мягкой, но уверенной поступью». Депутат о развитии и полномочиях ВНС

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание движется мягкой, но уверенной поступью, о чем свидетельствует расширение полномочий этого органа народовластия. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила депутат Палаты представителей Ирина Довгало.
Депутат обратил внимание, что ВНС после изменений и дополнений в Конституцию получило самые широкие полномочия. На его заседания теперь выносятся такие определяющие стратегию развития государства вопросы, как утверждение Концепции национальной безопасности, Военной доктрины, программы социально-экономического развития.
«У ВНС есть целый ряд других полномочий. В первую очередь, рассмотрение и утверждение основных направлений внутренней и внешней политики. У нас есть полномочия заслушивания отчета премьер-министра и одна потрясающая, на мой взгляд, функция: Всебелорусское народное собрание обладает правом законодательной инициативы. Ничего подобного раньше не было», — подчеркнула она.
Ирина Довгало напомнила, что предельная численность делегатов ВНС составляет 1,2 тыс. человек. Каждый из них имеет право законодательной инициативы. «На мой взгляд, эти моменты будут развиваться», — добавила депутат.
Кроме того, подчеркнула Ирина Довгало, в полномочия Президиума ВНС входит и рассмотрение кадровых вопросов. Это касается в том числе утверждения Председателя ВНС, Верховного и Конституционного судов. «Мы сегодня говорим о ключевых высших должностных лицах, которые напрямую обеспечивают права и свободы каждого из нас. То, что их кандидатуры выносятся на Всебелорусское народное собрание, говорит о том, что это действительно важно для людей, — сказала Ирина Довгало. — То есть, если говорить про развитие ВНС, то мы идем мягкой, но уверенной поступью».-0-
