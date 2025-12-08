«Идем мягкой, но уверенной поступью». Депутат о развитии и полномочиях ВНС

Кроме того, подчеркнула Ирина Довгало, в полномочия Президиума ВНС входит и рассмотрение кадровых вопросов. Это касается в том числе утверждения Председателя ВНС, Верховного и Конституционного судов. «Мы сегодня говорим о ключевых высших должностных лицах, которые напрямую обеспечивают права и свободы каждого из нас. То, что их кандидатуры выносятся на Всебелорусское народное собрание, говорит о том, что это действительно важно для людей, — сказала Ирина Довгало. — То есть, если говорить про развитие ВНС, то мы идем мягкой, но уверенной поступью».-0-