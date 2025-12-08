Коррупционный скандал в башкирской промышленности: сотрудник нефтяной компании попался на вымогательстве 8 млн рублей

Заместитель начальника управления нефтяной компании потребовал восемь миллионов рублей от руководителя подрядной организации за гарантированное подписание актов выполненных работ по договору на оказание логистических услуг. Кроме того, он обещал содействовать в признании фирмы-подрядчика победителем конкурсных процедур и заключении с ней договоров в будущем.