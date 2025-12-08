Коррупционный скандал в башкирской промышленности: сотрудник нефтяной компании попался на вымогательстве 8 млн рублей

Житель Уфы предстанет перед судом по обвинению в особо крупном коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Заместитель начальника управления нефтяной компании потребовал восемь миллионов рублей от руководителя подрядной организации за гарантированное подписание актов выполненных работ по договору на оказание логистических услуг. Кроме того, он обещал содействовать в признании фирмы-подрядчика победителем конкурсных процедур и заключении с ней договоров в будущем.
В период с ноября по декабрь 2023 года, действуя через посредника, обвиняемый получил от предпринимателя часть требуемой суммы — 2,8 миллиона рублей наличными, а также мобильный телефон стоимостью около 130 тысяч рублей.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выявить преступление. Возбужденное уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
— В отношении посредника и директора фирмы-подрядчика материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, — сообщает прокуратура.
