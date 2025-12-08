Ричмонд
В Ростове могут поднять плату за детский сад

В Ростове могут увеличить стоимость присмотра за детьми в детсадах.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Ростова-на-Дону подготовили проект постановления о повышении ежедневной платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Документ пока не вступил в силу — он ждет подписи главы города Александра Скрябина.

Согласно проекту, для детей до трех лет в группах полного дня сумма составит 133 рубля 20 копеек в день, для ребят от трех до семи лет — 154 рубля 43 копейки. В группах кратковременного пребывания плата будет 10 рублей 85 копеек в день.

При этом для детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей участников СВО и воспитанников с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.

