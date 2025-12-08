В Ростове могут поднять плату за детский сад

В администрации Ростова-на-Дону подготовили проект постановления о повышении ежедневной платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах. Документ пока не вступил в силу — он ждет подписи главы города Александра Скрябина.
Согласно проекту, для детей до трех лет в группах полного дня сумма составит 133 рубля 20 копеек в день, для ребят от трех до семи лет — 154 рубля 43 копейки. В группах кратковременного пребывания плата будет 10 рублей 85 копеек в день.
При этом для детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей участников СВО и воспитанников с туберкулезной интоксикацией плата не взимается.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).