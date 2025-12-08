За счет чего Беларусь может кратно увеличить турпотоки, рассказала эксперт

Туризм в Беларуси уже формирует около 2,4% ВВП, но потенциал значительно больше. Средний въездной тур длится 4 дня, выездной — 8 дней. Около 35−40% путешествий совершается на срок менее суток. Во внутреннем туризме доминируют неорганизованные самостоятельные путешественники: в 2024 году — 94,5%. В формате однодневной экскурсии совершается примерно 87% всех поездок. «Именно рост продолжительности поездок наряду с ростом турпотока должны обеспечить увеличение вклада в ВВП», — считает Елена Волонцевич.