За счет чего Беларусь может кратно увеличить турпотоки, рассказала эксперт

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За счет чего Беларусь может кратно увеличить туристические потоки, рассказала заведующая отделом развития сферы услуг Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики Елена Волонцевич на первой отраслевой конференции «Кадры в туриндустрии Союзного государства» в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
Эксперт представила результаты научного исследования «Портрет современного туризма в Беларуси», подчеркнув, что сфера отнесена к приоритетным направлениям социально-экономического развития. В стране представлены 13 видов туризма, включенных в единую национальную классификацию. В числе наиболее востребованных — лечебно-оздоровительный и агроэкотуризм. Широкие возможности представлены для развития историко-культурного, экологического, образовательного туризма. Набирает популярность промышленный туризм.
Туризм в Беларуси уже формирует около 2,4% ВВП, но потенциал значительно больше. Средний въездной тур длится 4 дня, выездной — 8 дней. Около 35−40% путешествий совершается на срок менее суток. Во внутреннем туризме доминируют неорганизованные самостоятельные путешественники: в 2024 году — 94,5%. В формате однодневной экскурсии совершается примерно 87% всех поездок. «Именно рост продолжительности поездок наряду с ростом турпотока должны обеспечить увеличение вклада в ВВП», — считает Елена Волонцевич.
Вместе с тем она отметила неравномерность развития отрасли: до 70% всего турпотока приходится на Минск, Мирский и Несвижский замки, Брестскую крепость-герой, мемориальный комплекс «Хатынь», национальные парки. Основной пик туристического интереса, загрузки объектов приходится на май — сентябрь и короткий период новогодних и рождественских праздников, что вкупе с узостью продуктовой линейки приводит к овертуризму в отдельных местах.
«Соответственно преодоление барьеров дальнейшего развития национального туризма требует смены парадигмы, перехода от простого наращивания объемов к качественному улучшению деятельности. Ключевые среднесрочные решения обозначены в проекте программы социально-экономического развития», — рассказала специалист.
По ее мнению, необходимо совершенствовать инфраструктуру, транспортные связи, внедрять цифровые решения, карты лояльности туриста, а также готовить специалистов, которые умеют создавать туристический продукт и его продвигать. Елена Волонцевич обратила внимание и на диверсификацию предложений отдыха, целевых рынков.
«Наряду с уже зарекомендовавшими себя видами туризма важно развивать нишевые всесезонные направления. Прежде всего промышленный, гастрономический, экологический, медицинский туризм. Нужно делать акцент на том, что позволит равномерно распределить потоки в течение года по регионам, увеличить средний чек и продолжительность туров», — обозначила эксперт.
Кроме того, в программных документах предусмотрен ускоренный рост номерного фонда в регионах (в 1,3 раза за пятилетку), комплексное развитие 18 туристических зон и территорий.
Елена Волонцевич отметила, что для раскрытия регионального потенциала в каждой области реализованы пилотные проекты в сфере внутреннего туризма. За 2021−2024 годы разработано и обновлено 66 туристско-экскурсионных маршрутов. Сформирована сеть из 44 туристических информационных центров с бюджетным финансированием. Их задача — содействие индивидуальным туристам и продвижение туристических дестинаций.
Туризм — стратегический приоритет для многих государств. Сфера способствует экономическому росту, созданию рабочих мест и развитию регионов. Для Беларуси отрасль становится национальным проектом.
Отраслевая конференция «Кадры в туриндустрии Союзного государства» собрала представителей туристического бизнеса, образовательных учреждений и государственных органов. Организатором мероприятия выступил Республиканский союз туристической индустрии. Мероприятие собрало более 150 участников из Беларуси и России. -0-