Большой театр Беларуси готовит итальянскую премьеру в марте

Главными премьерами Большого театра Беларуси второй половины 2025 года Екатерина Дулова назвала спектакль «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, а также балет «Щелкунчик». «Оба спектакля очень яркие, оригинальные. Что касается “Щелкунчика”, то это возврат к сказке Э. Гофмана. Нужно отметить, что обе куклы для постановки изготовила сама художник Ольга Мельник. И самым большим открытием его стало большое количество молодых исполнителей, что стало сильным шагом хореографа. И постановка получилась очень нежной, изящной», — рассказала Екатерина Дулова.