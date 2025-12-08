Большой театр Беларуси готовит итальянскую премьеру в марте

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьеру спектакля «Набукко» Джузеппе Верди совместно с итальянскими коллегами готовят к концу марта в Большом театре Беларуси. Об этом рассказала журналистам генеральный директор театра Екатерина Дулова на традиционной встрече «Наедине с Большим», передает корреспондент БЕЛТА.
Главными премьерами Большого театра Беларуси второй половины 2025 года Екатерина Дулова назвала спектакль «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, а также балет «Щелкунчик». «Оба спектакля очень яркие, оригинальные. Что касается “Щелкунчика”, то это возврат к сказке Э. Гофмана. Нужно отметить, что обе куклы для постановки изготовила сама художник Ольга Мельник. И самым большим открытием его стало большое количество молодых исполнителей, что стало сильным шагом хореографа. И постановка получилась очень нежной, изящной», — рассказала Екатерина Дулова.
Из последних событий в театре генеральный директор назвала балет «Золушка». «Родилась постановка быстро, буквально за два месяца, но спектакль состоялся и очень понравился нашему жюри (VIII Республиканского конкурса театрального искусства “Национальная театральная премия”. — Прим. БЕЛТА), как и солистка Алина Руденко, которая получила приз за лучшую женскую роль», — отметила Екатерина Дулова.
Еще одно событие, всколыхнувшее жизнь творческого коллектива, по словам его руководителя, — программа, которая объединила два шедевра Моцарта: 6 декабря в Большом прозвучали Симфония № 40 соль минор и Реквием ре минор. «И оркестр, и хор подтвердили свою совершенно блистательную форму», — подчеркнула она.
Как отметила Екатерина Дулова, сегодня в театре планируют свою работу на 2026 год. «Мы уже начали подступы к “Набукко” Джузеппе Верди вместе с итальянской командой, которую возглавляет именитый режиссер Джанкарло дель Монако. В конце марта ждем премьеру спектакля. Полагаем, это будет интересная постановка с очень яркой сценографией. Дирижером выступит Артем Макаров», — рассказала Екатерина Дулова.
Также в Большом театре Беларуси работают над обновлением «Баядерки» Л. Минкуса. И это скорее всего получится новая версия спектакля. «Сегодня рождается концепция "Балетного лета в Большом", где заглавной станет героическая тема», — отметила генеральный директор.