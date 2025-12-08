Скоро Новый год: Как жители Молдовы будут отдыхать в новогодние праздники

В Молдове в зимний период предусмотрены следующие официальные выходные:
25 декабря 2025 года — Рождество по новому стилю (четверг);
1 января 2026 года — Новый год (четверг);
7 января — Рождество (среда);
8 января — второй день Рождества (четверг).
У школьников зимние каникулы продлятся две недели: с 25 декабря по 8 января.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.
Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).
Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».
Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).
Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.
Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).