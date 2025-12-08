Ричмонд
Скоро Новый год: Как жители Молдовы будут отдыхать в новогодние праздники

У школьников зимние каникулы продлятся две недели: с 25 декабря по 8 января.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове в зимний период предусмотрены следующие официальные выходные:

25 декабря 2025 года — Рождество по новому стилю (четверг);

1 января 2026 года — Новый год (четверг);

7 января — Рождество (среда);

8 января — второй день Рождества (четверг).

