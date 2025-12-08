Гонконгский грипп бушует в Башкирии: в республике наблюдают подъем заболеваемости

Согласно данным лабораторного мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии — на их долю приходится около 80% случаев. Среди собственно вирусов гриппа доминирующее положение (также порядка 80%) занимает вирус гриппа А подтипа H3N2. По прогнозам специалистов, он сохранит свои лидирующие позиции, учитывая его низкую активность в прошлом эпидемическом сезоне.