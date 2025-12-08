Гонконгский грипп бушует в Башкирии: в республике наблюдают подъем заболеваемости

В Башкирии, как и по всей России, наблюдается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.
Согласно данным лабораторного мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии — на их долю приходится около 80% случаев. Среди собственно вирусов гриппа доминирующее положение (также порядка 80%) занимает вирус гриппа А подтипа H3N2. По прогнозам специалистов, он сохранит свои лидирующие позиции, учитывая его низкую активность в прошлом эпидемическом сезоне.
Динамика заболеваемости в текущем сезоне, по словам специалистов, практически не отличается от предыдущих, например, от сезонов 2015—2016 и 2023−2024 годов, когда также превалировал грипп, вызванный вирусом A (H3N2), который также называют гонконгский грипп.
В ведомстве напоминают, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики и позволяет предотвратить развитие тяжелых форм заболевания, особенно у лиц с хроническими патологиями, пожилых людей и детей.
