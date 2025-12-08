Путину рассказали о потерявшем зрение ветеране СВО

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о потерявшем зрение ветеране СВО, который хочет отучиться на психолога, чтобы помогать людям.
«Владимир Владимирович, на вашей прямой линии работал, и сейчас работает, боец с полной потерей зрения Александр Антонов. Он пришел сам и предложил обучиться на психолога. Он говорит, я со своей травмой любому бойцу смогу объяснить, что жизнь прекрасна, и верну ему интерес к жизни», — сказал Кузнецов в докладе Путину в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он добавил, что Народный фронт договорился с военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге, и Антонов там сможет пройти краткий курс психологии.
«И также мы выяснили, что сейчас психфак МГУ сделал такой базовый курс для ребят, кажется, что это небольшое решение, пилотное, которое мы могли бы продвигать вперед. Здесь не нужны никакие системные интегральные решения, но когда именно сами ребята будут оказывать помощь таким же своим однополчанам и бойцам, кажется, что мы эту цифру 83% (военнослужащих, не обращающихся за психологической помощью — ред.) сможем немножко сдвинуть и помочь нашим парням», — добавил Кузнецов.