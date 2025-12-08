Ричмонд
«Минсктранс» сообщает о нарушениях в графике движения транспорта

Из-за скопления транспорта на ул. Академической, Сурганова, Куйбышева движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут.

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный транспорт в столице на ряде улиц прибывает на остановки с опозданием. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «Минсктранс».

Из-за скопления транспорта на ул. Академической, Сурганова, Куйбышева движение общественного транспорта осуществляется с нарушением графика до 20 минут.

Ранее в «Минсктрансе» сообщили, что в связи со скоплением транспорта на дороге Р40, движение общественного транспорта на Логойском тракте осуществляется с нарушением графика до 21 минуты, а также по технической причине движение электробусов маршрутов № 1, 50с осуществляется с нарушением графика до 23 минут. -0-